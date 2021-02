Val Biandino: ritrovato e recuperato il corpo dell'escursionista disperso domenica (Di lunedì 22 febbraio 2021) E' stato ritrovato lunedì mattina, purtroppo senza vita, il corpo di Paolo Bortolato, escursionista residente ad Agliate (Monza e Brianza) disperso dalla giornata di domenica in Val Biandino. L'uomo ... Leggi su leccotoday (Di lunedì 22 febbraio 2021) E' statolunedì mattina, purtroppo senza vita, ildi Paolo Bortolato,residente ad Agliate (Monza e Brianza)dalla giornata diin Val. L'uomo ...

