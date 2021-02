Serie D, i Promossi & Bocciati dell’ultimo weekend (Di lunedì 22 febbraio 2021) La Serie D prosegue il proprio cammino e anche in questa occasione, dopo un ricco weekend di gioco, proviamo a capire chi si è comportato meglio. Vediamo i Promossi e Bocciati dell’ultima giornata. Girone A Promosso il Gozzano, che sul campo della “pericolante” Vado non si distrae, e coglie la 14a vittoria stagionale per 2-0, grazie alle reti di Confalonieri e Allegretti. Alla fine della stagione mancano 15 gare, è quindi importante in questo momento “fare legna” su ogni campo. Bene così. Il Bra cade per la seconda volta consecutiva, questa volta su un campo certamente difficile come quello della Caronnese. Ad affondare i giallorossi, ci hanno pensato i gol di Banfi e Cali, tuttavia va detto che proprio la seconda rete dei padroni di casa, è arrivata quando gli stessi erano in dieci. Il Bra si allontana ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 22 febbraio 2021) LaD prosegue il proprio cammino e anche in questa occasione, dopo un riccodi gioco, proviamo a capire chi si è comportato meglio. Vediamo idell’ultima giornata. Girone A Promosso il Gozzano, che sul campo della “pericolante” Vado non si distrae, e coglie la 14a vittoria stagionale per 2-0, grazie alle reti di Confalonieri e Allegretti. Alla fine della stagione mancano 15 gare, è quindi importante in questo momento “fare legna” su ogni campo. Bene così. Il Bra cade per la seconda volta consecutiva, questa volta su un campo certamente difficile come quello della Caronnese. Ad affondare i giallorossi, ci hanno pensato i gol di Banfi e Cali, tuttavia va detto che proprio la seconda rete dei padroni di casa, è arrivata quando gli stessi erano in dieci. Il Bra si allontana ...

