Sanremo, la conduttrice abbandona all'ultimo minuto: "Non posso più" (Di lunedì 22 febbraio 2021) Naomi Campbell non sarà al Festival di Sanremo 2021: complice il Covid, l'attesissima ospite internazionale è impossibilitata a salire sul palco dell'Ariston. Cambio di programma per Naomi Campbell. La Venere Nera avrebbe dovuto co-condurre la serata di apertura di martedì 2 marzo del Festival di Sanremo, ma all'ultimo ha dato forfait. Ad annunciarlo è il L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

