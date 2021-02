Sanremo: Amadeus e Rai al lavoro ad un evento estivo per 'risarcire' la città (2) (Di lunedì 22 febbraio 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di lunedì 22 febbraio 2021) su Notizie.it.

LoredanaBerte : Come appena annunciato da Amadeus, sarò super ospite della prima serata del 71° Festival di Sanremo. Oltre a festeg… - chetempochefa : 'C'è anche il fidanzato della Leotta, quello che si chiama come un paradiso fiscale.' Amadeus e @Fiorello annuncia… - chetempochefa : Questa sera a #CTCF avremo il conduttore e direttore artistico del 71° Festival di Sanremo #Amadeus, con tutte le u… - TV7Benevento : Sanremo: Amadeus e Rai al lavoro ad un evento estivo per 'risarcire' la città (2)... - marcoluci1 : RT @cheTVfa: ?? #Sanremo2021, la #Rai e #Amadeus stanno lavorando ad un evento, collocato probabilmente ad inizio estate e dalla durata di p… -