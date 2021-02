Salvini: “Siamo pronti per votare a giugno: a Milano e Roma abbiamo più candidati” (Di lunedì 22 febbraio 2021) Matteo Salvini si dichiara pronto per affrontare già questa primavera le elezioni amministrative a Milano e nelle altre città dove è previsto il rinnovo del consiglio comunale, tra cui Roma, Napoli e Torino: “Chiedo al ministero dell’Interno: se ci sono le condizioni di sicurezza, Siamo pronti; se non ci sono, ce lo dicano per tempo”. Il leader della Lega, intervenendo a Radio 24, ha smentito le voci sul fatto che il suo partito stia spingendo per un rinvio delle urne: “È una spinta di cui non sono consapevole. Sicuramente dovranno arrivare indicazioni in fretta. A marzo ci saranno le suppletive a Siena, l’11 aprile dovranno votare tutti i calabresi, le altre elezioni, da Roma a Milano a Trieste, sarebbero a giugno”. Nello specifico ... Leggi su tpi (Di lunedì 22 febbraio 2021) Matteosi dichiara pronto per affrontare già questa primavera le elezioni amministrative ae nelle altre città dove è previsto il rinnovo del consiglio comunale, tra cui, Napoli e Torino: “Chiedo al ministero dell’Interno: se ci sono le condizioni di sicurezza,; se non ci sono, ce lo dicano per tempo”. Il leader della Lega, intervenendo a Radio 24, ha smentito le voci sul fatto che il suo partito stia spingendo per un rinvio delle urne: “È una spinta di cui non sono consapevole. Sicuramente dovranno arrivare indicazioni in fretta. A marzo ci saranno le suppletive a Siena, l’11 aprile dovrannotutti i calabresi, le altre elezioni, daa Trieste, sarebbero a”. Nello specifico ...

