Mustapha Milambo | chi era l’autista ucciso in Congo insieme all’ambasciatore Luca Attanasio e al carabiniere Vittorio Iacovacci

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Chi erainSi chiamavadiitaliano e al(qui il suo profilo) nell’attacco avvenuto nella mattinata di lunedì 22 febbraio in. Dalle informazioni disponibili sul suo profilo Facebook,era nato e risiedeva a Goma, proprio dove è avvenuto l’attentato. Dopo aver frequentato il Collège Alfajiri, a Bukavu, e l’università di Kinshasa, aveva iniziato a lavorare per il World Food ...

ckyenge : #RDC In un attacco ad un convoglio delle Nazioni Unite, hanno perso la vita: Luca Attanasio, ambasciatore italiano… - marosa259 : @sumaistu47 Si chiamava Mustapha Milambo ?? - Beatric79497880 : @_Carabinieri_ @ItalyMFA L'autista si chiamava Mustapha Milambo. - Beatric79497880 : @martaottaviani L'autista si chiamava Mustapha Milambo. - CarriaggioM : RT @BObliterato: @CottarelliCPI Ricordiamo anche Mustapha Milambo, l'autista ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Mustapha Milambo

la Repubblica

... Luca Attanasio , del carabiniere Vittorio Iacovacci e dell'autista congolese, che secondo fonti locali si chiamerebbe. Del convoglio, apprende l'Adnkronos da fonti di intelligence, ...Nell'attacco è stato ucciso anche l'autista congolese: si chiamava. "La Repubblica Italiana è in lutto per questi servitori dello Stato che hanno perso la vita nell'adempimento dei ...Il governo della Repubblica democratica del Congo accusa apertamente le Forze democratiche per la liberazione del Ruanda (Fdlr) per ...L'attacco al convoglio Onu, in cui sono stati uccisi l'ambasciatore Luca Attanasio, il carabiniere Vittorio Iacovacci e il loro autista, ...