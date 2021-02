MotoGP, Marquez: 'Tornerò in pista quando potrò cadere di nuovo' (Di lunedì 22 febbraio 2021) L'otto volte iridato, durante il video della presentazione Honda che si è svolta questa mattina, ha da subito dato la notizia che tutti attendevano con ansia . La data del suo rientro in pista? Non si ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di lunedì 22 febbraio 2021) L'otto volte iridato, durante il video della presentazione Honda che si è svolta questa mattina, ha da subito dato la notizia che tutti attendevano con ansia . La data del suo rientro in? Non si ...

infoitsport : MotoGP | Puig: “Marc troverà il modo per essere ancora Marquez” - infoitsport : MotoGP, Marquez: “Tornerò in pista quando potrò cadere di nuovo” - infoitsport : MotoGP, Joan Mir: 'Il ritorno di Marquez non mi preoccupa' - vbikestore : - SmorfiaDigitale : MotoGP. Marc Marquez: Torner , ma non so quando -