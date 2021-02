Morte Attanasio, i genitori dell’ambasciatore: “Lo abbiamo saputo dai media” (Di lunedì 22 febbraio 2021) I genitori di Luca Attanasio, l’ambasciatore italiano (qui il suo profilo) ucciso in un attacco a un convoglio delle Nazioni Unite nel Congo orientale, insieme al carabiniere Vittorio Iacovacci (qui la sua storia) e all’autista, hanno saputo della Morte del figlio dai media. Lo hanno dichiarato loro stessi nel pomeriggio di lunedì 22 febbraio dalla loro abitazione di Limbiate, in provincia di Monza-Brianza secondo quanto riferito dall’inviato del Tg3, Jari Pilati. “Ci hanno chiesto di rispettare il momento di dolore. Ci hanno detto di aver appreso la notizia della Morte poco più di due ore fa dai media e non conoscono ufficialmente ancora nessun dettaglio della vicenda, e per questo chiedono di essere lasciati in pace almeno per oggi” ha dichiarato Pilati nel corso ... Leggi su tpi (Di lunedì 22 febbraio 2021) Idi Luca, l’ambasciatore italiano (qui il suo profilo) ucciso in un attacco a un convoglio delle Nazioni Unite nel Congo orientale, insieme al carabiniere Vittorio Iacovacci (qui la sua storia) e all’autista, hannodelladel figlio dai. Lo hanno dichiarato loro stessi nel pomeriggio di lunedì 22 febbraio dalla loro abitazione di Limbiate, in provincia di Monza-Brianza secondo quanto riferito dall’inviato del Tg3, Jari Pilati. “Ci hanno chiesto di rispettare il momento di dolore. Ci hanno detto di aver appreso la notizia dellapoco più di due ore fa daie non conoscono ufficialmente ancora nessun dettaglio della vicenda, e per questo chiedono di essere lasciati in pace almeno per oggi” ha dichiarato Pilati nel corso ...

