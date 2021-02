Meteo tendenza, anticiclone perderà colpi dal weekend. Le ultime novità (Di lunedì 22 febbraio 2021) La settimana che si è appena aperta risulterà nel segno di un potente anticiclone caldo davvero anomalo non solo sull’Italia, ma anche in gran parte dell’Europa. Questa presenza così ingombrante farà da muro alle perturbazioni oceaniche più organizzate, che si sfrangeranno contro l’anticiclone. Lo stesso anticiclone manterrà ben lontane le correnti fredde, che erano state in precedenza protagoniste. Dopo la fase rigida della prima metà di febbraio, ora gran parte d’Europa è alle prese con caldo anomalo, destinato ulteriormente ad intensificarsi nel corso della settimana. Le temperature saliranno ulteriormente anche sull’Italia, con condizioni di stampo pienamente primaverile in quest’ultimo scorcio di febbraio. L’aspetto Meteo più anomalo sarà la durata di questa fase anticiclonica, che metterà radici ben solide ... Leggi su meteogiornale (Di lunedì 22 febbraio 2021) La settimana che si è appena aperta risulterà nel segno di un potentecaldo davvero anomalo non solo sull’Italia, ma anche in gran parte dell’Europa. Questa presenza così ingombrante farà da muro alle perturbazioni oceaniche più organizzate, che si sfrangeranno contro l’. Lo stessomanterrà ben lontane le correnti fredde, che erano state in precedenza protagoniste. Dopo la fase rigida della prima metà di febbraio, ora gran parte d’Europa è alle prese con caldo anomalo, destinato ulteriormente ad intensificarsi nel corso della settimana. Le temperature saliranno ulteriormente anche sull’Italia, con condizioni di stampo pienamente primaverile in quest’ultimo scorcio di febbraio. L’aspettopiù anomalo sarà la durata di questa fase anticiclonica, che metterà radici ben solide ...

