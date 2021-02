Lazio-Bayern Monaco, Ballack avverte: “Sulla carta non c’è storia, ma vietato sottovalutare i biancocelesti” (Di lunedì 22 febbraio 2021) "Sulla carta non c'è storia ma si sa che i pericoli sono sempre dietro l'angolo. Il Bayern è una squadra seria, molto professionale e che non sottovaluta mai gli avversari".Così l'ex stella del Bayern Monaco Michael Ballack alla vigilia della sfida dell'Olimpico. L'ex centrocampista, intervenuto a poco più di 24 ore del big match contro la Lazio valida per l'andata degli ottavi di finale di Champions League, si è sbilanciando pronosticando la vittoria dei bavaresi sul campo dei biancocelesti, sottolineando però l'importanza di non sottovalutare l'avversario."Ci saranno due partite da giocare ma credo che il Bayern ce la possa fare. E passo dopo passo stanno ritrovando la forma migliore. Credo proprio ... Leggi su mediagol (Di lunedì 22 febbraio 2021) "non c'èma si sa che i pericoli sono sempre dietro l'angolo. Ilè una squadra seria, molto professionale e che non sottovaluta mai gli avversari".Così l'ex stella delMichaelalla vigilia della sfida dell'Olimpico. L'ex centrocampista, intervenuto a poco più di 24 ore del big match contro lavalida per l'andata degli ottavi di finale di Champions League, si è sbilanciando pronosticando la vittoria dei bavaresi sul campo dei, sottolineando però l'importanza di nonl'avversario."Ci saranno due partite da giocare ma credo che ilce la possa fare. E passo dopo passo stanno ritrovando la forma migliore. Credo proprio ...

