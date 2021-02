Iren, dal 1° marzo torna GIROVERDE (Di lunedì 22 febbraio 2021) (Teleborsa) – torna in Emilia Romagna una iniziativa di economia circolare di Iren, per recuperare a domicilio i materiali di potatura, sfalci d’erba e foglie di provenienza domestica ed ottenerne terriccio universale da usare per vasi e giardini. Dal 1° marzo riprenderà il “GIROVERDE”, una iniziativa sospesa durante la stagione invernale. Ad ogni famiglia sarà distribuito un sacco bianco, nel quale mettere esclusivamente sfalci d’erba, foglie e potature sminuzzate. Il sacco sarà posto davanti alle abitazioni la sera precedente al giorno di raccolta ed Iren provvederà al ritiro di casa in casa, per conferire poi il materiale in un impianto dove viene trasformato in terriccio ammendante per vivai, orti e giardini. Nei Centri di Raccolta si potrà anche ritirare gratuitamente il compost, frutto di questa ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 22 febbraio 2021) (Teleborsa) –in Emilia Romagna una iniziativa di economia circolare di, per recuperare a domicilio i materiali di potatura, sfalci d’erba e foglie di provenienza domestica ed ottenerne terriccio universale da usare per vasi e giardini. Dal 1°riprenderà il “”, una iniziativa sospesa durante la stagione invernale. Ad ogni famiglia sarà distribuito un sacco bianco, nel quale mettere esclusivamente sfalci d’erba, foglie e potature sminuzzate. Il sacco sarà posto davanti alle abitazioni la sera precedente al giorno di raccolta edprovvederà al ritiro di casa in casa, per conferire poi il materiale in un impianto dove viene trasformato in terriccio ammendante per vivai, orti e giardini. Nei Centri di Raccolta si potrà anche ritirare gratuitamente il compost, frutto di questa ...

24emilia : Dopo la pausa invernale dal primo marzo riparte il Giroverde di @GruppoIren - iren_serin : L’Etna, a Muntagna, sputa magma dal centro della terra... per giungere fino a me (!!!) #magic #etna - 24emilia : Dal primo marzo anche a #Rolo gli Ecopunti di Iren per le utenze domestiche - OliviaNeri7 : @marchesaangeli E no cara , l'energia elettrica , arriva dalla Francia , Svizzera , Austria , il gas dalla Russia… - Massimo84478004 : @MarcoSanavia1 Lo devi dire a me, ogni settimana devo fare una email, con segnalazione a iren per farli raccoglie… -

Ultime Notizie dalla rete : Iren dal Iren, dal 1° marzo torna GIROVERDE ...di economia circolare di Iren , per recuperare a domicilio i materiali di potatura, sfalci d'erba e foglie di provenienza domestica ed ottenerne terriccio universale da usare per vasi e giardini. Dal ...

Il Giroverde riprende dopo la pausa invernale REGGIO EMILIA " Dopo la sospensione invernale, il Giroverde riprenderà dal 1° marzo. Il Giroverde consiste nel ritiro a domicilio, nei Comuni e nelle zone nelle quali è ... Iren provvede alla raccolta e ...

Iren, dal 1° marzo torna GIROVERDE Teleborsa Iren, dal 1° marzo torna GIROVERDE (Teleborsa) - Torna in Emilia Romagna una iniziativa di economia circolare di Iren, per recuperare a domicilio i materiali di potatura, sfalci d'erba e foglie di provenienza domestica ed ...

Luna Rossa, la gioia di Max Sirena: “Primo obiettivo raggiunto, ora la Coppa America” Max Sirena, Skipper e Team Director di Luna Rossa, non trattiene l'emozione per il trionfo conquistato alla Prada Cup: ora il prossimo step.

...di economia circolare di, per recuperare a domicilio i materiali di potatura, sfalci d'erba e foglie di provenienza domestica ed ottenerne terriccio universale da usare per vasi e giardini....REGGIO EMILIA " Dopo la sospensione invernale, il Giroverde riprenderà1° marzo. Il Giroverde consiste nel ritiro a domicilio, nei Comuni e nelle zone nelle quali è ...provvede alla raccolta e ...(Teleborsa) - Torna in Emilia Romagna una iniziativa di economia circolare di Iren, per recuperare a domicilio i materiali di potatura, sfalci d'erba e foglie di provenienza domestica ed ...Max Sirena, Skipper e Team Director di Luna Rossa, non trattiene l'emozione per il trionfo conquistato alla Prada Cup: ora il prossimo step.