Inter | Zenga | “Conte obbligato a vincere lo Scudetto”

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Walter, ospite di Pressing Serie A su Italia 1, mostra tutto il suo entusiasmo per la netta vittoria dell’nel derby. Una vittoria che per l’ex portiere è meritata, con Lukaku e Lautaro Martinez protagonisti ma senza dimenticare Handanovic, decisivo in almeno tre situazioni: “La prima parata su Zlatan Ibrahimovic è la più bella, la seconda gli arriva quasi addosso, mentre quella su Sandro Tonali è un riflesso”, spiega. Che sottolinea, poi, le prove importanti di Eriksen e Perisic, due giocatori che erano ai margini del progetto, ma che con il passare delle settimane stanno guadagnando spazio e fiducia. Insomma, gli ingredienti per puntare in alto ci sono tutti, e Walterrilancia: “L’, non avendo gli impegni di coppa, è la favorita numero uno per lo. ...