Ibra non canta: e sul Milan scende il silenzio (Di lunedì 22 febbraio 2021) Zlatan fermato da Handanovic, lo scudetto diventa un miraggio per Pioli che ora dovrà anche affrontare l'imbarazzo Sanremo Leggi su quotidiano (Di lunedì 22 febbraio 2021) Zlatan fermato da Handanovic, lo scudetto diventa un miraggio per Pioli che ora dovrà anche affrontare l'imbarazzo Sanremo

AntoVitiello : #Donnarumma: “Era da tempo che non si vedeva un #derby con questa classifica. Faremo una grande partita. E se chiud… - ZZiliani : I meriti di #Ibra nella crescita del #Milan non si discutono. Ma i guai sono cominciati quando il suo ego ha cominc… - VisconteLauzun : @diegone191 @cmdotcom I tifosi del Milan li hanno capito tutti . Gazidis che a Giugno venderà Romagnoli per fare ca… - VisconteLauzun : @cmdotcom E basta con questa storia del Capitano , non sta in piedi è il più scarso del Milan deve stare fissi in p… - MilanWorldForum : Sconcerti sui problemi del Milan -) -