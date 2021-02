Grande Fratello Vip, Rosalinda Cannavò scrive una letta per Andrea Zenga, lui ammette: "Con lei è diverso" (Di lunedì 22 febbraio 2021) Mentre Rosalinda Cannavò scrive una lettera per Andrea Zenga, il concorrente del Grande Fratello Vip si sbilancia sul futuro con l'attrice siciliana. Leggi su comingsoon (Di lunedì 22 febbraio 2021) Mentreuna lettera per, il concorrente delVip si sbilancia sul futuro con l'attrice siciliana.

Corriere : Tommaso Zorzi, dal Gf a X Factor? I fan su Twitter tifano per la conduzione - GrandeFratello : Pronti per #GIEFFERTON? ???? Vi presentiamo l’alta società della Casa reale di Grande Fratello! ?? - GrandeFratello : La finale si avvicina e non potevamo non farvi rivivere tutti i momenti più emozionanti di questa edizione! ????… - qvellate : @michvael pensavo di avere un po’ di riposo una volta finito il grande fratello e invece - spenceremilys : RT @DivinoZo: Questa frase racchiude 5 mesi di questo Grande Fratello e comunque vada, il nostro Tommy ha già vinto e siamo super orgoglios… -