Giulietta Masina a cento anni dalla nascita | il segreto di una vita da devota ribelle

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Questa è una fiaba dei giorni nostri, in bilico tra fantasia e realtà, come tutte le fiabe, e anche un po’ crudele. Con dentro gli ingredienti giusti: un pizzico di avventura, difficoltà da superare, un principe azzurro sui generis, una principessina con tanta pazienza, dei buoni, dei cattivi e anche qualche incantesimo, compreso quello del Vero Amore. Lei è Giulia Anna, piccolina, minuta, intelligente, colta, con una grande attitudine per la recitazione. Ha un carattere timido, remissivo. Lui si chiama Federico, che è un nome da principe e anche da re. È alto, talentuoso, sfacciato, con una irresistibile vena poetica e piaciona. Si incontrano nell’autunno del 1942, non in un castello, ma più semplicemente a Roma, dentro uno studio di registrazione dove lei dà voce a un personaggio che Federico ha inventato, perché è un principe poeta: e tra loro è un colpo di fulmine, una magia che si ...