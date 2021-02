False fatture per 2 mln: sequestro da 870mila euro a un imprenditore edile napoletano (Di lunedì 22 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiIl Comando provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura di Napoli Nord, ha eseguito un decreto di sequestro preventivo, emesso dal gip di Napoli Nord, nei confronti di una società di Afragola (Napoli) operante nel settore edile e dei suoi amministratori e titolari di fatto, per dichiarazione fraudolenta mediante l’uso di fatture per operazioni inesistenti e omessa dichiarazione. La misura cautelare scaturisce da un’indagine di polizia giudiziaria ed economico-finanziaria svolta dai finanzieri del Gruppo di Frattamaggiore nel cui ambito è emerso un giro di False fatturazioni per un ammontare di oltre 2 milioni di euro. In particolare, il reale amministratore della società, per dissimulare le proprie responsabilità nella ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 22 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiIl Comando provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura di Napoli Nord, ha eseguito un decreto dipreventivo, emesso dal gip di Napoli Nord, nei confronti di una società di Afragola (Napoli) operante nel settoree dei suoi amministratori e titolari di fatto, per dichiarazione fraudolenta mediante l’uso diper operazioni inesistenti e omessa dichiarazione. La misura cautelare scaturisce da un’indagine di polizia giudiziaria ed economico-finanziaria svolta dai finanzieri del Gruppo di Frattamaggiore nel cui ambito è emerso un giro difatturazioni per un ammontare di oltre 2 milioni di. In particolare, il reale amministratore della società, per dissimulare le proprie responsabilità nella ...

