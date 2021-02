Fabio Fazio si opera, «Che Tempo che Fa» salta (Di lunedì 22 febbraio 2021) Fabio Fazio “Incidenti del nostro mestiere“: così Fabio Fazio ha definito l’intervento a cui dovrà sottoporsi nei prossimi giorni e che gli renderà impossibile presenziare domenica in diretta per Che Tempo che Fa. La trasmissione, di conseguenza, il 28 febbraio non andrà in onda. Fazio ha spiegato la situazione a Luciana Littizzetto, e di conseguenza al pubblico, ieri sera, durante il consueto appuntamento settimanale: “Noi non ci vediamo la settimana prossima, lo sai? Lo dico anche al pubblico: incidenti del nostro mestiere… Purtroppo mi devo fare un piccolo intervento che probabilmente non mi consentirà di parlare per qualche giorno e quindi, appena possibile, saremo di nuovo qua. Grazie mille” La Littizzetto, prendendolo in giro e fingendo esultanza all’idea di non sentirlo ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 22 febbraio 2021)“Incidenti del nostro mestiere“: cosìha definito l’intervento a cui dovrà sottoporsi nei prossimi giorni e che gli renderà impossibile presenziare domenica in diretta per Cheche Fa. La trasmissione, di conseguenza, il 28 febbraio non andrà in onda.ha spiegato la situazione a Luciana Littizzetto, e di conseguenza al pubblico, ieri sera, durante il consueto appuntamento settimanale: “Noi non ci vediamo la settimana prossima, lo sai? Lo dico anche al pubblico: incidenti del nostro mestiere… Purtroppo mi devo fare un piccolo intervento che probabilmente non mi consentirà di parlare per qualche giorno e quindi, appena possibile, saremo di nuovo qua. Grazie mille” La Littizzetto, prendendolo in giro e fingendo esultanza all’idea di non sentirlo ...

