(Di lunedì 22 febbraio 2021) Roma, 22 feb. (Adnkronos) - Eni annuncia lae la partenza delcarico di Gnl dall'impianto di liquefazione diin Egitto. Si tratta delcarico di Gnl prodotto dal terminale dopo la sua chiusura nel 2012. Tale evento, si legge in una nota del gruppo energetico, rappresenta un importante passo nel processo di chiusura dell'accordo raggiunto ildicembre 2020 volto a risolvere tutte le controversie pendenti tra le parti e a riavviare le attività dell'impianto. In questa fase l'accordo ha già ricevuto tutte le autorizzazioni delle autorità competenti e la sua chiusura definitiva è prevista per la prima metà di marzo. Ciò avviene in un momento importante, in cui, anche grazie alla rapida messa indelle recenti scoperte di gas naturale di Eni, ...

TV7Benevento : **Eni: a Damietta riprende produzione di Gnl, partito primo carico**... -

Ultime Notizie dalla rete : **Eni Damietta

Il Tempo

... Angola, Mozambico ed Egitto, dove e stato completato l'avvio dell'impianto LNG diin cui ...l'obiettivo di creare poli di stoccaggio per la decarbonizzazione delle attivita industriali di, ...... Angola, Mozambico ed Egitto, dove è stato completato l'avvio dell'impianto LNG diin cui ...l'obiettivo di creare poli di stoccaggio per la decarbonizzazione delle attività industriali di, ...Le intese raggiunte tra Egitto e Israele per la costruzione di un gasdotto sottomarino e tra una società privata egiziana, la Egyptian ...Buongiorno. "Energia, trasporti, sostenibilità – 10 previsioni per il 2021 BNEF, come di consueto in questo periodo dell’anno, fa delle previsioni su quello che accadrà nei ...