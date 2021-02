DL Covid con divieti spostamenti fra regioni fino al 27 marzo approvato dal Governo (Di lunedì 22 febbraio 2021) Gli spostamenti verso le abitazioni private non sono consentiti nelle zone rosse L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 22 febbraio 2021) Gliverso le abitazioni private non sono consentiti nelle zone rosse L'articolo proviene da Firenze Post.

GassmanGassmann : 95.486 deceduti con covid in Italia dall’inizio della pandemia. Trecento i medici morti per salvare altre vite.Teni… - stanzaselvaggia : E naturalmente questo è il livello dei presidenti di regione di Fratelli d’Italia, che in un post con una discussio… - RobertoBurioni : Con piacere annuncio che mia mamma Elvira, anni 91 a maggio e qualche acciacco dovuto all'età, si è vaccinata con l… - dianartemide12 : @marco_rogerio_ Guarda io se penso a Sanremo lo associo automaticamente con il Covid. Non posso nemmeno pensare di guardare 5 minuti - TgrRaiTrentino : In Alto Adige nuove zone rosse rafforzate imposte nei Comuni nei quali è stata isolata la #variante #sudafricana de… -