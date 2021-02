Coronavirus: il Cdm decide le nuove regole anticovid e accelera sui ristori (Di lunedì 22 febbraio 2021) La lotta al Covid e la campagna vaccinale, ma anche la squadra di governo. Sono questi gli impegni che attendono Mario Draghi da oggi. Alle 9,30 è convocato il primo consiglio dei ministri operativo durante... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 22 febbraio 2021) La lotta al Covid e la campagna vaccinale, ma anche la squadra di governo. Sono questi gli impegni che attendono Mario Draghi da oggi. Alle 9,30 è convocato il primo consiglio dei ministri operativo durante...

RaiNews : Incontro Governo-Regioni #coronavirus - tfabiani2 : RT @RaiNews: L'esecutivo al lavoro per chiudere anche la partita dei sottosegretari #Governo #coronavirus - Quotidianinet : Regioni: in corso riunione con Gelmini-Speranza, si va verso proroga divieto spostamenti - Andyphone : RT @Libero_official: Al via il primo #CdM di #Draghi sul #coronavirus. Cambio di passo rispetto a #Conte su comunicazione dei provvedimenti… - Libero_official : Al via il primo #CdM di #Draghi sul #coronavirus. Cambio di passo rispetto a #Conte su comunicazione dei provvedime… -