Coronavirus, addio a Fausto Gresini. L'ex pilota muore a 60 anni (Di martedì 23 febbraio 2021) All'et di 60 anni morto Fausto Gresini . L'ex pilota di Moto ha perso la sua lunga battaglia con il Covid. Dopo una lunga convalescenza a causa del Covid, il due volte iridato della 125 nel 1985 e nel ... Leggi su gazzettadelsud (Di martedì 23 febbraio 2021) All'et di 60morto. L'exdi Moto ha perso la sua lunga battaglia con il Covid. Dopo una lunga convalescenza a causa del Covid, il due volte iridato della 125 nel 1985 e nel ...

Softball, addio al c.t. Obletter: è morto a 62 anni per il coronavirus Il c.t. della nazionale di softball, Enrico Obletter, è morto all'Aquila per le conseguenze del coronavirus. Da giorni il tecnico era ricoverato in terapia intensiva. Italiano nato in Australia, a Sydney, Obletter aveva portato la nostra nazionale a qualificarsi per l'Olimpiade di Tokyo, dove i ...

