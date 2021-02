Corona virus: morto Fausto Gresini Campione di motociclismo e manager, aveva 60 anni (Di martedì 23 febbraio 2021) Ricoverato in gravi condizioni da settimane è morto, a causa del Corona virus, Fausto Gresini. aveva 60 anni. Era stato Campione mondiale di motociclismo nella classe 125, successivamente fondatore del team che porta il suo nome. L'articolo Corona virus: morto Fausto Gresini <small class="subtitle">Campione di motociclismo e manager, aveva 60 anni</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di martedì 23 febbraio 2021) Ricoverato in gravi condizioni da settimane è, a causa del60. Era statomondiale dinella classe 125, successivamente fondatore del team che porta il suo nome. L'articolo di60 proviene da Noi Notizie..

Pcoops01 : RT @GeorgiaLogCabin: Liberal media cheered on Cuomo's [D-NY] corona virus disaster - RedX424 : RT @GeorgiaLogCabin: Liberal media cheered on Cuomo's [D-NY] corona virus disaster - toodamnskippy : RT @GeorgiaLogCabin: Liberal media cheered on Cuomo's [D-NY] corona virus disaster - RobeMiles : RT @GeorgiaLogCabin: Liberal media cheered on Cuomo's [D-NY] corona virus disaster - shybutforceful : RT @GeorgiaLogCabin: Liberal media cheered on Cuomo's [D-NY] corona virus disaster -