Congo, uccisi l'ambasciatore italiano Attanasio e un carabiniere. Procura di Roma apre indagine (Di lunedì 22 febbraio 2021) L'ambasciatore italiano nella Repubblica Democratica del Congo Luca Attanasio è morto in un attacco a un convoglio delle Nazioni Unite nel Congo orientale, ha detto un portavoce... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 22 febbraio 2021) L'nella Repubblica Democratica delLucaè morto in un attacco a un convoglio delle Nazioni Unite nelorientale, ha detto un portavoce...

CarloCalenda : Addolorati per la morte dell'Ambasciatore Attanasio e del Carabiniere che si trovava con lui, uccisi in Congo mentr… - EnricoLetta : L'Italia colpita al cuore a #Goma. Un #Ambasciatore e un #Carabiniere uccisi mentre svolgevano il loro dovere. Vici… - HeikoMaas : Con sgomento abbiamo appreso che l'Ambasciatore italiano Luca Attanasio e un carabiniere sono rimasti uccisi in Con…