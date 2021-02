Bill Gates a Che tempo che fa: ecco cos’ha detto | VIDEO (Di lunedì 22 febbraio 2021) Ieri sera Fabio Fazio ha portato a casa un altro colpaccio: dopo Barack Obama, due settimane fa, a “Che tempo che fa” è stato il turno di Bill Gates. Il fondatore di Microsoft e della “Bill & Melinda Gates Foundation”, presentando in esclusiva in Italia il suo ultimo libro, ha parlato di tutto, spaziando dalla pandemia al clima, dalle tasse ai super-ricchi ai vaccini (con un inevitabile frecciata a No-vax e negazionisti del clima), senza dimenticare le sue tre grandi passioni: computer, libri e tennis, in rigoroso ordine di preferenza. Uno dei momenti più intensi è stato il racconto del suo impegno umanitario con la fondazione che gestisce con la moglie Melinda, attraverso la quale ha investito in beneficenza (è il termine corretto) la bellezza di 50 miliardi di dollari in 20 anni. Non esiste ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 22 febbraio 2021) Ieri sera Fabio Fazio ha portato a casa un altro colpaccio: dopo Barack Obama, due settimane fa, a “Cheche fa” è stato il turno di. Il fondatore di Microsoft e della “& MelindaFoundation”, presentando in esclusiva in Italia il suo ultimo libro, ha parlato di tutto, spaziando dalla pandemia al clima, dalle tasse ai super-ricchi ai vaccini (con un inevitabile frecciata a No-vax e negazionisti del clima), senza dimenticare le sue tre grandi passioni: computer, libri e tennis, in rigoroso ordine di preferenza. Uno dei momenti più intensi è stato il racconto del suo impegno umanitario con la fondazione che gestisce con la moglie Melinda, attraverso la quale ha investito in beneficenza (è il termine corretto) la bellezza di 50 miliardi di dollari in 20 anni. Non esiste ...

