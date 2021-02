Bassetti: “Arcuri? Campagna vaccini fallita, è il turno di un esperto” (Di lunedì 22 febbraio 2021) “La Campagna vaccinale con i tendoni e le primule è un fallimento e questo è evidente. Non voglio esprimermi sul commissario per l’emergenza Covid Arcuri ma ci sono figure del mondo medico (virologi, infettivologi, microbiologici o igienisti) che avrebbero dovuto essere ascoltati di più e invece non è avvenuto. Quindi ora è il momento di cambiare perché è evidente che, per quanto riguarda i vaccini, serve ascoltare di più i tecnici e meno la parte ingegneristica e organizzativa che è importante ma secondaria”. Lo afferma all’Adnkronos Salute Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova e componente dell’Unità di crisi Covid-19 della Liguria. “Nei mesi passati, quando eravamo ancora in tempo, non è mai stata avviata una Campagna mediatica seria per ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 22 febbraio 2021) “Lavaccinale con i tendoni e le primule è un fallimento e questo è evidente. Non voglio esprimermi sul commissario per l’emergenza Covidma ci sono figure del mondo medico (virologi, infettivologi, microbiologici o igienisti) che avrebbero dovuto essere ascoltati di più e invece non è avvenuto. Quindi ora è il momento di cambiare perché è evidente che, per quanto riguarda i, serve ascoltare di più i tecnici e meno la parte ingegneristica e organizzativa che è importante ma secondaria”. Lo afferma all’Adnkronos Salute Matteo, direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova e componente dell’Unità di crisi Covid-19 della Liguria. “Nei mesi passati, quando eravamo ancora in tempo, non è mai stata avviata unamediatica seria per ...

