Veneto | Zaia | “Ho chiesto che ci sia un riferimento scientifico unico a livello nazionale”

(Di domenica 21 febbraio 2021) Il presidente del, Luca, ospite di ‘Live non è la D’Urso’ su Canale 5, ha parlato dell’odierna riunione delle Regioni con i ministri Speranza e Gelmini: “E’ stata una riunione preparatoria a quello che dovrà essere il nuovo Dpcm che dovrà essere fatto entro il 5 marzo. Personalmente, hoche ci siano linee chiare, parametri chiari, e che soprattutto ci sia un. Hoche questi scienziati lavorino pure a un tavolo comune, ma che sia un solo portavoce. Non possiamo sentire ogni volta voci contrastanti”. SportFace.

fattoquotidiano : LA FRASE DEL GIORNO Da Roma all’Umbria fino al Veneto: tre Procure indagano sugli “spacciatori” di vaccini. E Zaia,… - fattoquotidiano : Occhi puntati sul governatore del Veneto Luca Zaia, il primo a rendere pubblica, l’8 febbraio scorso, la possibilit… - DgBernardini : Zaia poenta soppressa e vin bon contatta il mediatore privato di vaccini, eh sì il popolo veneto si mette in propri… - alevio74 : @lucatelese La invito a informarsi sul ruolo di Crisanti nella gestione della pandemia in Veneto, assolutamente nul… - pola1945 : RT @1f6eed3c8c1c4e4: Chiedere il parere sul Veneto a Crisanti allontanato da ZAIA a calcinculo.... ?? #StaseraItalia -

Ultime Notizie dalla rete : Veneto Zaia

... partecipano in videoconferenza tra gli altri i governatori del, Luca, del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, della Lombardia, Attilio Fontana, del Molise, Donato Toma, della ...... partecipano in videoconferenza tra gli altri i governatori del, Luca, del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, della Lombardia, Attilio Fontana, del Molise, Donato Toma, della ...Veneto, le parole del presidente di Regione Luca Zaia: "Ho chiesto che ci sia un riferimento scientifico unico a livello nazionale" ..."Abbiamo fatto una riunione con i ministri Maria Stella Gelmini e Roberto Speranza, non c'era il presidente Mario Draghi, in previsione del primo dpcm di questo governo che verrà fatto entro il 5 marz ...