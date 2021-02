Tiziano Ferro compie gli anni | gli auguri più belli dei vip

Leggi su dilei

(Di domenica 21 febbraio 2021) Oggi è il compleanno di uno dei cantanti italiani più importanti e stimati di sempre, non solo nel Bel Paese, ma in tutto il mondo. Stiamo parlando di, nato a Latina sotto il segno dei pesci il 21 febbraio di quarant’fa e che vanta vent’di un’incredibile carriera. Il cantante, che ora risiede a Los Angeles con il marito Victor, sposato nel 2019, ha voluto condividere con i suoi follower tutta la gratitudine che prova, pubblicando una foto decisamente divertente che lo ritrae in diverse pose mentre indossa una t-shirt riportante la frase “Disappointing my family since 1980 (Preoccupo la mia famiglia dal 1980)”, con tanto di stampa raffigurante un baby. Un gesto davvero esilarante da parte del cantante, che ha commentato lo scatto con la seguente didascalia: “E sono 41 ...