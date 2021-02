Taranto: perché? Le piantine sradicate da giovanissimi, i rifiuti abbandonati (Di domenica 21 febbraio 2021) Di seguito alcuni comunicati diffusi dal Comune di Taranto: Sono giovanissimi i vandali responsabili dell’episodio consumato mercoledì scorso all’esterno della Biblioteca Acclavio. Le immagini delle telecamere poste sul perimetro della struttura stanno consentendo alla Polizia Locale di risalire all’identità dei responsabili di uno scempio gratuito: le piantine delle nuove aiuole di piazza Dante sradicate e lanciate per aria, imbrattando il pavimento. «Le immagini sono nitide – le parole dell’assessore alla Polizia Locale Gianni Cataldino –, scopriremo chi sono: abbiamo il dovere di far capire a questi ragazzi che il bene comune è un valore da rispettare sempre e purtroppo l’unico modo è sanzionare le famiglie». —– Non si ferma l’attività di contrasto al degrado da parte del Nucleo Ambientale del comando di Polizia ... Leggi su noinotizie (Di domenica 21 febbraio 2021) Di seguito alcuni comunicati diffusi dal Comune di: Sonoi vandali responsabili dell’episodio consumato mercoledì scorso all’esterno della Biblioteca Acclavio. Le immagini delle telecamere poste sul perimetro della struttura stanno consentendo alla Polizia Locale di risalire all’identità dei responsabili di uno scempio gratuito: ledelle nuove aiuole di piazza Dantee lanciate per aria, imbrattando il pavimento. «Le immagini sono nitide – le parole dell’assessore alla Polizia Locale Gianni Cataldino –, scopriremo chi sono: abbiamo il dovere di far capire a questi ragazzi che il bene comune è un valore da rispettare sempre e purtroppo l’unico modo è sanzionare le famiglie». —– Non si ferma l’attività di contrasto al degrado da parte del Nucleo Ambientale del comando di Polizia ...

Ultime Notizie dalla rete : Taranto perché Verso le Amministrative: spazio a nuovi protagonisti. Rinuncino a candidarsi amministratori di maggioranza e minoranza ...dove nel 1987 sono stati messi in luce i resti delle mura dell'antica città greca di Taras (Taranto)...politici riflettessero seriamente sul futuro della nostra comunità e si impegnassero perché le ...

Vaccini agli over 80: nonna Maddalena a 101 anni è in lista d'attesa. 'Ma nessuno sa quando toccherà a me' ...figlio Nicola perché da una settimana attendiamo una risposta. Lo stesso medico di base aspetta istruzioni ed invece, permane il silenzio assoluto del dipartimento di prevenzione dell'Asl di Taranto'.

2 Commenti a: Università di Taranto, perché ne parliamo così poco? Corriere di Taranto