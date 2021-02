Scordatevi già gli spostamenti. Adesso arriva la nuova stretta (Di domenica 21 febbraio 2021) Gabriele Laganà Si discute sul nuovo Dpcm anti-Covid. Il premier Draghi è pronto a prorogare il divieto di spostamento tra Regioni, anche gialle. Governatori contrati a zona arancione nazionale Il piano per contrastare l’espandersi del Covid-19 in Italia, che include anche la campagna di vaccinazione, è considerata dal governo come la priorità assoluta in questa fase. Il motivo è evidente. I numeri legati alla pandemia, infatti, non appaiono incoraggianti: ogni giorni si contano centinaia di morti e migliaia di contagiati mentre l’indice Rt sta superando la soglia di 1. Senza dimenticare che lo scenario è reso ancora più incerto dalle varianti del coronavirus in circolazione. Domani mattina alle 9:30 il premier Draghi riunirà il Consiglio dei ministri: all’ordine del giorno c’è il decreto legge che proibisce gli spostamenti tra Regioni anche gialle fino ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 21 febbraio 2021) Gabriele Laganà Si discute sul nuovo Dpcm anti-Covid. Il premier Draghi è pronto a prorogare il divieto di spostamento tra Regioni, anche gialle. Governatori contrati a zona arancione nazionale Il piano per contrastare l’espandersi del Covid-19 in Italia, che include anche la campagna di vaccinazione, è considerata dal governo come la priorità assoluta in questa fase. Il motivo è evidente. I numeri legati alla pandemia, infatti, non appaiono incoraggianti: ogni giorni si contano centinaia di morti e migliaia di contagiati mentre l’indice Rt sta superando la soglia di 1. Senza dimenticare che lo scenario è reso ancora più incerto dalle varianti del coronavirus in circolazione. Domani mattina alle 9:30 il premier Draghi riunirà il Consiglio dei ministri: all’ordine del giorno c’è il decreto legge che proibisce glitra Regioni anche gialle fino ...

Ultime Notizie dalla rete : Scordatevi già ENGINE, l'idea bio che unisce il gin all'abbigliamento ... al quale state già mandando qualche accidente perché non avete più scuse (fidatevi che poi lo ... Non scordatevi poi di comprare il gin ispirato all'antico elisir di felicità piemontese, perché "Life ...

Il Pd cambia linea: difendere Draghi? Scordatevelo. Faremo presente ogni cosa che non ci piace ... la larghissima maggioranza di cui dispone è già piena zeppa di conflitti , accuse reciproche, distinguo. E non è finita qui, perché d'ora in poi scordatevi il Pd in difesa del Governo Draghi come è ...

