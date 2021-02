Rosalinda e Zenga, momenti di intimità al Gf Vip? Su Twitter fan scatenati (Di domenica 21 febbraio 2021) La nuova coppia del Gf Vip ha catturato l’attenzione dei fan. Ecco perché La coppia formata da Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga si è lasciata andare ad un momento di passione sotto le coperte? Stando ai fan, che stanno diffondendo il video sul Twitter, sì. Anche in questo caso il popolo del web si divide tra chi pensa che si stiano facendo solo delle coccole e i più maliziosi che sostengono sia andati oltre le coccole. Intanto si scambiano pareri sul web, facendo circolare dei video che mostrerebbero dei movimenti sospetti tra i due ragazzi mentre – a luci spente – sono uno accanto all’altro nel letto sotto le coperte. Alcuni fan, che sostengono che la coppia si sia lasciata andare a momenti di passione, aggiungono anche un commento su Rosalinda, definendola una “finta Santa”. Altri ... Leggi su 361magazine (Di domenica 21 febbraio 2021) La nuova coppia del Gfha catturato l’attenzione dei fan. Ecco perché La coppia formata daCannavò e Andreasi è lasciata andare ad un momento di passione sotto le coperte? Stando ai fan, che stanno diffondendo il video sul, sì. Anche in questo caso il popolo del web si divide tra chi pensa che si stiano facendo solo delle coccole e i più maliziosi che sostengono sia andati oltre le coccole. Intanto si scambiano pareri sul web, facendo circolare dei video che mostrerebbero dei movimenti sospetti tra i due ragazzi mentre – a luci spente – sono uno accanto all’altro nel letto sotto le coperte. Alcuni fan, che sostengono che la coppia si sia lasciata andare adi passione, aggiungono anche un commento su, definendola una “finta Santa”. Altri ...

GrandeFratello : 'Non so quello che sarà... quello che so è che mi sto vivendo questo attimo, che è bellissimo'. Andrea Zenga e Rosa… - GrandeFratello : Sempre più vicini, sempre più complici: tra Rosalinda e Zenga sembra essere nato qualcosa di forte ?? Stasera ne sc… - trash_italiano : Darei la finale a Rosalinda se mollasse Giuliano Condor, Dayane e Zenga e urlasse alle telecamere 'ELETTRA CI VEDIAMO IL PRIMO MARZO' #GFVIP - Anthonyloveree1 : RT @BiasiErika: Ma che cinema meraviglioso con Zenga e Rosalinda sotto le coperte e Tommaso e Croccantino che li perculano 'EHHHHHH ALLORAA… - Gloria25032529 : Credo alla dayane che dice di essere gelosa di Zenga e per questo l'ha nominato e si è allontanata da rosalinda. Cr… -