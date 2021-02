Rocco Casalino sul GF: “Mi servivano quei soldi per…”. Il racconto del difficile passato (Di domenica 21 febbraio 2021) Rocco Casalino, ex concorrente del Grande Fratello, ha dichiarato di aver partecipato al reality perchè aveva bisogno di soldi, e ha raccontato un difficile episodio del passato Rocco Casalino ha svelato il perchè del GF e la sua infanzia difficile (fonte Instagram)Rocco Casalino è stato uno dei concorrenti del Grande Fratello nel 2000, classificandosi in quarta posizione. L’edizione, condotta da Daria Bignardi, ha visto al terzo posto il compianto Pietro Taricone e al primo la bagnina Cristina Plevani. Ma la carriera di Rocco Casalino nel mondo della televisione è stata solo temporanea. La sua vera ambizione, infatti, era quella politica, tanto da diventare portavoce di Giuseppe Conte ... Leggi su altranotizia (Di domenica 21 febbraio 2021), ex concorrente del Grande Fratello, ha dichiarato di aver partecipato al reality perchè aveva bisogno di, e ha raccontato unepisodio delha svelato il perchè del GF e la sua infanzia(fonte Instagram)è stato uno dei concorrenti del Grande Fratello nel 2000, classificandosi in quarta posizione. L’edizione, condotta da Daria Bignardi, ha visto al terzo posto il compianto Pietro Taricone e al primo la bagnina Cristina Plevani. Ma la carriera dinel mondo della televisione è stata solo temporanea. La sua vera ambizione, infatti, era quella politica, tanto da diventare portavoce di Giuseppe Conte ...

