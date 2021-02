Pagliarulo Anpi | “Allarme neofascisti e razzisti | presenza su social debordante”

(Di domenica 21 febbraio 2021) Neofascismo, antisemitismo, razzismo: “c’è un” da non sottovalutare che “non può più trovare impreparata la nostra Repubblica”. Occorre, per questo, “un miglioramento legislativo”, che siano quantomeno “applicate integramente le leggi esistenti”, partendo dalla nostra Costituzione. Gianfranco, presidente dell’Associazione nazionale partigiani italiani (), non nasconde la sua preoccupazione riguardo ai diversi episodi di intolleranza e odio contro il ‘diverso’. “L’oggi assume uno speciale colore. Mesi fa – spiegaall’Adnkronos – abbiamo visto il tentativo di squadristi infiltrarsi in legittime manifestazioni di protesta legate al disagioe conseguente al Covid e ai provvedimenti economici. Ecco, attenzione, se la situazione ...

