Napoli, Gattuso conta gli indisponibili: Politano a parte, tre ko con l’Atalanta (Di domenica 21 febbraio 2021) Napoli, tanti indisponibili mentre Matteo Politano ha lavorato, sul campo, ma a parte. Gennaro Gattuso, tecnico dei partenopei, sembra non trovare pace: dopo la grande vittoria conquistata in casa contro la Juventus (1-0 con rete di Lorenzo Insigne), gli azzurri sono incappati in una pesante sconfitta in Europa League sul campo del Granada. La compagine iberica, infatti, si è imposta 2-0 e costringerà i campani a rincorrere nella gara del Diego Armando Maradona di giovedì prossimo. Intanto, però, soffiano venti orobici su Castel Volturno: il Napoli, in emergenza, è chiamato a battere un’agguerrita Atalanta di Gian Piero Gasperini che ha eliminato proprio i partenopei in semifinale di Coppa Italia. Napoli, tanti ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 21 febbraio 2021), tantimentre Matteoha lavorato, sul campo, ma a. Gennaro, tecnico deinopei, sembra non trovare pace: dopo la grande vittoria conquistata in casa contro la Juventus (1-0 con rete di Lorenzo Insigne), gli azzurri sono incappati in una pesante sconfitta in Europa League sul campo del Granada. La compagine iberica, infatti, si è imposta 2-0 e costringerà i campani a rincorrere nella gara del Diego Armando Maradona di giovedì prossimo. Intanto, però, soffiano venti orobici su Castel Volturno: il, in emergenza, è chiamato a battere un’agguerrita Atalanta di Gian Piero Gasperini che ha eliminato proprio inopei in semifinale di Coppa Italia., tanti ...

pisto_gol : Nap-Juv 1:0 Con un rigore di Insigne(Chiellini su Rahmani) il Napoli vince una gara poco spettacolare, che la Juven… - FBiasin : #Lozano che gioca 5 minuti su una gamba sola è la riprova che a #Gattuso si potrà pure contestare qualunque cosa, m… - calciodangolo_ : ??#AtalantaNapoli, i convocati di #Gattuso: presenti #Koulibaly e #Politano. Out #Lozano ? - Angolo_Atalanta : ??#AtalantaNapoli, i convocati di #Gattuso: presenti #Koulibaly e #Politano. Out #Lozano ? - occhio_notizie : Sfida difficile per i ragazzi di Gattuso, reduci dalla pesante sconfitta in Europa League. Qui le probabili formazi… -