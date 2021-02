Morsa di gelo in Texas, stato di calamità: case senza elettricità e acqua (Di domenica 21 febbraio 2021) Il Texas è stato travolto da un freddo inusuale e inaspettato, i danni che sta provocando sono così gravi da aver portato allo stato di emergenza e calamità naturale. La popolazione sta vivendo grosse difficoltà con case, negozi e strade senza elettricità, l’impossibilità di bere acqua potabile o di riscaldarla per gli usi più comuni. Le tubature idrauliche sono ghiacciate, pertanto anche i servizi igienici sono fuori uso. Al buio ci sono milioni di persone, forte preoccupazione per le persone anziane, soprattutto quelle sole in casa ma anche le famiglie con bambini o con situazioni di malattia in casa. Texas, Biden dichiara lo stato di emergenza e di calamità naturale Il presidente Biden ha ... Leggi su quotidianpost (Di domenica 21 febbraio 2021) Iltravolto da un freddo inusuale e inaspettato, i danni che sta provocando sono così gravi da aver portato allodi emergenza enaturale. La popolazione sta vivendo grosse difficoltà con, negozi e strade, l’impossibilità di berepotabile o di riscaldarla per gli usi più comuni. Le tubature idrauliche sono ghiacciate, pertanto anche i servizi igienici sono fuori uso. Al buio ci sono milioni di persone, forte preoccupazione per le persone anziane, soprattutto quelle sole in casa ma anche le famiglie con bambini o con situazioni di malattia in casa., Biden dichiara lodi emergenza e dinaturale Il presidente Biden ha ...

