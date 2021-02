Milan-Inter, tensione a San Siro prima del derby: le tifoserie entrano quasi in contatto – Video (Di domenica 21 febbraio 2021) Momenti di tensione prima del derby di Milano quando le tifoserie di Milan e Inter, presenti a migliaia a San Siro, sono quasi venute a contatto davanti al gate 14 dello stadio. Centinaia di tifosi del Milan si sono diretti verso l’ingresso del parcheggio dello stadio nei pressi del raduno della curva nord dell’Inter. Pronta la reazione delle forze dell’ordine che hanno evitato il contatto e hanno prontamente separato le tifoserie. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 21 febbraio 2021) Momenti dideldio quando ledi, presenti a migliaia a San, sonovenute adavanti al gate 14 dello stadio. Centinaia di tifosi delsi sono diretti verso l’ingresso del parcheggio dello stadio nei pressi del raduno della curva nord dell’. Pronta la reazione delle forze dell’ordine che hanno evitato ile hanno prontamente separato le. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

