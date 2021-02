Mara Venier, lutto: ancora non ci può credere, il cuore spezzato (Di domenica 21 febbraio 2021) Mara Venier e il marito colpiti dal lutto doloroso. ancora non ci riescono a credere. Il cuore spezzato e gli auguri alla persona cara, ormai lontana Negli scorsi giorni, Nicola Carraro, il produttore cinematografico e marito della nota ed amatissima conduttrice Mara Venier, ha pubblicato un post molto bello ma al contempo tanto triste. La foto della moglie insieme al parente ormai scomparso. Un dolore che ancora oggi non è superato. Mara Venier oggi andrà in onda con il suo consueto programma della domenica pomeriggio, il celebre Domenica In, che quest’anno vedrà la zia Mara per l’ultima volta alla conduzione. L’aspettano poi la pensione, i ... Leggi su chenews (Di domenica 21 febbraio 2021)e il marito colpiti daldoloroso.non ci riescono a. Ile gli auguri alla persona cara, ormai lontana Negli scorsi giorni, Nicola Carraro, il produttore cinematografico e marito della nota ed amatissima conduttrice, ha pubblicato un post molto bello ma al contempo tanto triste. La foto della moglie insieme al parente ormai scomparso. Un dolore cheoggi non è superato.oggi andrà in onda con il suo consueto programma della domenica pomeriggio, il celebre Domenica In, che quest’anno vedrà la ziaper l’ultima volta alla conduzione. L’aspettano poi la pensione, i ...

