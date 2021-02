LIVE – Vis Pesaro-Perugia 0-1, Serie C 2020/2021: girone B (DIRETTA) (Di domenica 21 febbraio 2021) La DIRETTA LIVE di Vis Pesaro-Perugia, match valevole per la ventiseiesima giornata del girone B di Serie C 2020/2021. L’incontro metterà a confronto i padroni di casa, sedicesimi in classifica con 23 punti all’attivo, e gli ospiti, quarti con 46 lunghezze. Calcio d’inizio alle ore 12:30 di domenica 21 febbraio, chi avrà la meglio? Sportface.it seguirà il match in DIRETTA e fornirà costanti aggiornamenti in tempo reale. FORMAZIONI UFFICIALI VIS Pesaro: Ndiaye; Brignani, Ferrani, Stramaccioni; Carissoni, D’Eramo, Gelonese, Di Paola, Giraudo; Marchi, Germinale. Perugia: Fulignati; Cancellotto, Negro, Angella, Crialese; Moscati, Kouan, Di Noia; Elia, Bianchimano, Falzerano AGGIORNA LA ... Leggi su sportface (Di domenica 21 febbraio 2021) Ladi Vis, match valevole per la ventiseiesima giornata delB di. L’incontro metterà a confronto i padroni di casa, sedicesimi in classifica con 23 punti all’attivo, e gli ospiti, quarti con 46 lunghezze. Calcio d’inizio alle ore 12:30 di domenica 21 febbraio, chi avrà la meglio? Sportface.it seguirà il match ine fornirà costanti aggiornamenti in tempo reale. FORMAZIONI UFFICIALI VIS: Ndiaye; Brignani, Ferrani, Stramaccioni; Carissoni, D’Eramo, Gelonese, Di Paola, Giraudo; Marchi, Germinale.: Fulignati; Cancellotto, Negro, Angella, Crialese; Moscati, Kouan, Di Noia; Elia, Bianchimano, Falzerano AGGIORNA LA ...

ftg_soccer : GOAL! Perugia in Italy Serie C: Girone B Vis Pesaro 0-1 Perugia More live scores: - PerugiaToday : LIVE Serie C, Vis Pesaro-Perugia: segui la partita in diretta - Pall_Gonfiato : Ecco tutte le informazioni necessarie per vedere #VisPesaro-#Perugia. #SerieC - Fantacalciok : Vis Pesaro – Perugia: dove vedere la diretta live e risultato - Fantacalciok : Triestina – Vis Pesaro: diretta live, risultato in tempo reale -