LIVE Milan-Inter 0-1, Serie A calcio in DIRETTA: inizia il secondo tempo! (Di domenica 21 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 52? Milan che sembra essere entrato con uno spirito rinnovato in campo. 50? HANDANOVIC! ancora una volta respinge su un tiro a botta sicura di Tonali. 48? HANDANOVIC! salva per due volte su due colpi di testa di Ibrahimovic. 46? inizia la ripresa! 15.57 Primo tempo giocato su ritmi alti anche grazie alla rete iniziale di Lautaro, Inter che va vicino al raddoppio ma il Milan spinge per arrivare al pareggio. A tra poco per il secondo tempo! 45? Finisce il primo tempo, Milan-Inter 0-1. 43? Ibrahimovic per Calhanoglu che sbaglia completamente il tocco. 41? Rebic prova il cross, ma il pallone è troppo alto per Ibrahimovic. 39? Ibrahimovic ci prova con il destro, ... Leggi su oasport (Di domenica 21 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA52?che sembra essere entrato con uno spirito rinnovato in campo. 50? HANDANOVIC! ancora una volta respinge su un tiro a botta sicura di Tonali. 48? HANDANOVIC! salva per due volte su due colpi di testa di Ibrahimovic. 46?la ripresa! 15.57 Primo tempo giocato su ritmi alti anche grazie alla retele di Lautaro,che va vicino al raddoppio ma ilspinge per arrivare al pareggio. A tra poco per il45? Finisce il primo tempo,0-1. 43? Ibrahimovic per Calhanoglu che sbaglia completamente il tocco. 41? Rebic prova il cross, ma il pallone è troppo alto per Ibrahimovic. 39? Ibrahimovic ci prova con il destro, ...

