Everton, Ancelotti: «Io nella storia? Ci sto lavorando» – VIDEO (Di domenica 21 febbraio 2021) Carlo Ancelotti ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria dell’Everton sul Liverpool. Il suo commento, con un velo di ironia Carlo Ancelotti ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria sul Liverpool a Anfield scherzando sul fatto che questo successo potrebbe non bastare per farlo entrare nella storia dell’Everton. Le sue parole. storia – «Sono molto felice, abbiamo fatto una buona prestazione, è stata una gara difficile ma lo spirito di squadra era buono. Abbiamo difeso bene e siamo stati cinici nell’andare in vantaggio. Non abbiamo avuto molte opportunità ma abbiamo capitalizzato quello che abbiamo creato. Realizzo ora che sono l’allenatore che ha battuto il Liverpool dopo 21 anni. Non so se questo sia abbastanza per entrare ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 21 febbraio 2021) Carloha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria dell’sul Liverpool. Il suo commento, con un velo di ironia Carloha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria sul Liverpool a Anfield scherzando sul fatto che questo successo potrebbe non bastare per farlo entraredell’. Le sue parole.– «Sono molto felice, abbiamo fatto una buona prestazione, è stata una gara difficile ma lo spirito di squadra era buono. Abbiamo difeso bene e siamo stati cinici nell’andare in vantaggio. Non abbiamo avuto molte opportunità ma abbiamo capitalizzato quello che abbiamo creato. Realizzo ora che sono l’allenatore che ha battuto il Liverpool dopo 21 anni. Non so se questo sia abbastanza per entrare ...

