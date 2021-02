Australian Open 2021: Djokovic e l’inizio di stagione, quel connubio che non s’arresta dal 2008 (Di domenica 21 febbraio 2021) Dal 2008, Novak Djokovic è ormai il dominatore dell’inizio di stagione. Lo ha dimostrato pienamente più e più volte, e ancora una volta lo ha messo in mostra oggi grazie al successo che gli ha consegnato la nona sinfonia agli Australian Open negli ultimi 13 anni, un numero che testimonia quanto il veloce di Melbourne sia un po’ la sua terra. Il numero 1 del mondo è stato fermato soltanto cinque volte prima della finale, e in queste occasioni non è riuscito a raggiungere la semifinale. Quando, invece, ha colto il penultimo atto, ha poi sempre trionfato, in qualunque modo. Dalla vittoria d’esperienza di oggi contro Daniil Medvedev, a quella brutale contro Rafael Nadal nel 2019, a quella faticosissima ancora contro l’iberico nel 2012 (la finale del record ... Leggi su oasport (Di domenica 21 febbraio 2021) Dal, Novakè ormai il dominatore deldi. Lo ha dimostrato pienamente più e più volte, e ancora una volta lo ha messo in mostra oggi grazie al successo che gli ha consegnato la nona sinfonia aglinegli ultimi 13 anni, un numero che testimonia quanto il veloce di Melbourne sia un po’ la sua terra. Il numero 1 del mondo è stato fermato soltanto cinque volte prima della finale, e in queste occasioni non è riuscito a raggiungere la semifinale. Quando, invece, ha colto il penultimo atto, ha poi sempre trionfato, in qualunque modo. Dalla vittoria d’esperienza di oggi contro Daniil Medvedev, ala brutale contro Rafael Nadal nel 2019, ala faticosissima ancora contro l’iberico nel 2012 (la finale del record ...

