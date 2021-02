Atalanta, Muriel: «Il Napoli mi motiva. Real Madrid? Difficile anche per loro» (Di domenica 21 febbraio 2021) Luis Muriel, attaccante dell’Atalanta, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match vinto contro il Napoli: le sue dichiarazioni Luis Muriel, attaccante dell’Atalanta, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match vinto contro il Napoli. Napoli – «Era molto importante vincere oggi, pesano molto questi tre punti nella corsa ai primi posti. Vogliamo dare continuità ai risultati per recuperare i punti persi. Abbiamo dato tutto. Forse è la partita più bella giocata con la maglia dell’Atalanta. Giocare contro il Napoli mi ha motivato». Real Madrid – «Se giochiamo come oggi, sarà Difficile per loro. Noi cercheremo di ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 21 febbraio 2021) Luis, attaccante dell’, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match vinto contro il: le sue dichiarazioni Luis, attaccante dell’, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match vinto contro il– «Era molto importante vincere oggi, pesano molto questi tre punti nella corsa ai primi posti. Vogliamo dare continuità ai risultati per recuperare i punti persi. Abbiamo dato tutto. Forse è la partita più bella giocata con la maglia dell’. Giocare contro ilmi hato».– «Se giochiamo come oggi, saràper. Noi cercheremo di ...

Atalanta_BC : ???????? Incornata devastante di #Zapata sul cross di #Muriel!!! 1-0!!! ???????? Zapata's header on Muriel's cross to break… - OptaPaolo : 9 - Luis Muriel ha segnato in nove presenze di fila da titolare in Serie A, record nell'era dei tre punti a vittori… - Atalanta_BC : ?? Colpo di testa vincente di #Romero su angolo di #Muriel!!! 4-2!!! ?? Romero with a header from Muriel's corner!!!… - sportface2016 : #SerieA | #AtalantaNapoli 4-2, le parole dell'attaccante nerazzurro Luis #Muriel al termine del match - luludisa1969 : RT @tuttosport: L'#Atalanta stende il #Napoli, #Muriel show! #Gasperini vola al quarto posto. #Osimhen portato in ospedale dopo aver battut… -