Anticipazioni UN POSTO AL SOLE dal 22 al 26 Febbraio 2021

(Di domenica 21 febbraio 2021) Nuovi episodi, nuove trame e nuovi colpi di scena a Palazzo Palladini nelle puntate di Unalche verranno trasmesse nella settimana che va dal 22 al 26. Ricordiamo che Upas va in onda dal lunedì al venerdì alle 20:45 su Rai 3 e vedremo le puntate numero 5636, 5637, 5638, 5639, 5640. Per i più curiosi, ecco leUPAS del 22Mentre Niko fa il possibile per portare alla luce la verità sul crimine di cui è accusato Emil Stoian, Michele farà una scoperta che rimette tutto in discussione. Guido e Mariella tornano a casa, convinti di godersi la tranquillità del palazzo, ma scopriranno che li attendono diverse sorprese.UPAS del 23 ...

Tra le anticipazioni di Un posto al sole dal 22 al 26 febbraio il ritorno di Guido e Mariella, il matrimonio di Michele e la crisi di Silvia.