Amici 2020, tutti hanno notato la sua assenza: ‘Tornerò presto’, cos’è successo alla ballerina (Di domenica 21 febbraio 2021) Nel corso della puntata di Sabato 20 Febbraio di Amici 2020, la ballerina è stata assente in puntata: tutti l’hanno notato, cos’è successo. Una nuova puntata di Amici 2020 è andata in onda ieri, Sabato 20 Febbraio. La puntata d’esordio del Serale, lo sappiamo benissimo, si sta sempre più avvicinando. E, com’è giusto che sia, L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di domenica 21 febbraio 2021) Nel corso della puntata di Sabato 20 Febbraio di, laè stata assente in puntata:l’. Una nuova puntata diè andata in onda ieri, Sabato 20 Febbraio. La puntata d’esordio del Serale, lo sappiamo benissimo, si sta sempre più avvicinando. E, com’è giusto che sia, L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

CristinaTrenti1 : RT @CristinaTrenti1: ALOE VETERINARY FORMULA, L'ALOE SPRAY PER I NOSTRI AMICI ANIMALI - robertacimini2 : RT @OriettasRecipes: Buon pranzo domenicale amici ????????. Spero siate sereni e in buona compagnia.. ?? Oggi io fusilli con scampi e pesce spa… - OriettasRecipes : Buon pranzo domenicale amici ????????. Spero siate sereni e in buona compagnia.. ?? Oggi io fusilli con scampi e pesce… - Quarup1 : RT @senborgonzoni: Guardate chi ho incontrato ?????? Buona serata Amici, il 2020 è vicino, spero che nel nuovo anno possiate realizzare almeno… - MessInABu : @manginobrioches Erano gli ultimi giorni di febbraio del 2020, insieme ai miei amici a bere del buon vino in una en… -