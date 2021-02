Uomini e Donne, Roberta Di Padua confessa: “Riccardo ha un blocco… con me” (Di sabato 20 febbraio 2021) Il ritorno di fiamma tra Roberta Di Padua e Roberto Guarnieri, attuali protagonisti del trono over di Uomini e Donne, non sembra trovare la strada giusta per emergere. Il cavaliere tornato nel dating show di Maria De Filippi dopo la drammatica fine della storia con Ida Platano – i due stavano per sposarsi per poi separarsi dopo il lockdown – ha provato a frequentare di nuovo Roberta a cui in passato aveva manifestato il suo interesse. Roberta e Riccardo sono usciti più volte insieme ma c’è qualcosa che impedisce ai due di andare oltre la semplice conoscenza. Di questo si è più volte discusso in studio, anche Tina Cipollari e Gianni Sperti hanno commentato la situazione ma a quanto pare ad aver paura di lasciarsi andare in modo totale è proprio il cavaliere. In ... Leggi su quotidianpost (Di sabato 20 febbraio 2021) Il ritorno di fiamma traDie Roberto Guarnieri, attuali protagonisti del trono over di, non sembra trovare la strada giusta per emergere. Il cavaliere tornato nel dating show di Maria De Filippi dopo la drammatica fine della storia con Ida Platano – i due stavano per sposarsi per poi separarsi dopo il lockdown – ha provato a frequentare di nuovoa cui in passato aveva manifestato il suo interesse.sono usciti più volte insieme ma c’è qualcosa che impedisce ai due di andare oltre la semplice conoscenza. Di questo si è più volte discusso in studio, anche Tina Cipollari e Gianni Sperti hanno commentato la situazione ma a quanto pare ad aver paura di lasciarsi andare in modo totale è proprio il cavaliere. In ...

