Siae | Mogol “Anche pacchi viveri per gli artisti in crisi”

"Abbiamo 90 mila iscritti e molti di loro non hanno più la possibilità neanche di mantenersi". Lo ha detto il presidente della Siae, Giulio Rapetti Mogol, a margine della cerimonia in occasione della prima giornata nazionale del Personale sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e del volontariato, a Roma.

