Samantha De Grenet | gaffe tremenda al GfVip | Signorini la rimprovera

(Di sabato 20 febbraio 2021)Desi è lasciata sfuggire gravi e offensive parole al Gf Vip, ieri sera durante la 41esima puntata del realityl’ha bacchettata Nei giorni scorsiDesi… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

Derimproverata ma non deve lasciare la Casa Alfonso Signorini ha redarguitoDeper la frase pronunciata qualche giorno fa nella Casa. Commentando la memoria ...I nominati sono invece in tre:De, Andrea Zenga e ancora una volta Stefania Orlando . La prossima puntata andrà in onda lunedì 22 febbraio e ci sarà, dunque, un'eliminazione ...Samantha De Grenet si è lasciata sfuggire gravi e offensive parole al Gf Vip, ieri sera durante la 41esima puntata del reality Signorini l'ha bacchettata.Samantha De Grenet, Andrea Zenga e Stefania Orlando sono i nominati della 41esima puntata del GFVip, venerdì 19 febbraio. Giulia Salemi ...