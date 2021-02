Post Malone in concerto per i 25 anni dei Pokémon

Leggi su corrierenazionale

(Di sabato 20 febbraio 2021) Per i 25deiilvirtuale di: l’evento globale prenderà vita il 27 febbraio, giorno delDay Un grande evento globale per celebrare il traguardo dei 25. Sarà la musica diad accompagnare i festeggiamenti per l’versario d’argento dei, con unvirtuale in programma… L'articolo Corriere Nazionale.