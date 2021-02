Osaka-Brady oggi | Finale femminile Australian Open 2021 | orario | tv | programma | streaming

(Di sabato 20 febbraio 2021) Siamo giunti alle battute conclusive di un intensoche alvedrà sfidarsi inla giapponese Naomie la statunitense Jennifer. La tennista nipponica, una delle favorite della vigilia, ha dimostrato di aver raggiunto un importante grado di maturità e consapevolezza nei propri mezzi. La roboante vittoria contro Serena Williams le ha consentito di raggiungere per la quarta volta in carriera ladi uno Slam. Sarà proprio la numero 3 del mondo a partire con i favori del pronostico., però, dovrà fare massima attenzione ad unache avrà ben poco da perdere, visto che il suo torneo si può già definire trionfale con l’approdo in. La partita, ...

US Open:7 - 6 3 - 6 6 - 3, gli highlights Australian Open Beato Tsitsipas: la leggerezza dell impresa con Nadal IERI A 19:07 Il match del giorno J.(22) vs N.(3) ...Domani sarà il turno delle donne, con Naomiche sfiderà Jennifer, alla sua prima finale in uno Slam. Mentre domenica Djokovic farà i conti con il russo Medvedev per il titolo australiano. ...Siamo giunti alle battute conclusive di un intenso Australian Open 2021 che al femminile vedrà sfidarsi in finale la giapponese Naomi Osaka e la statunitense Jennifer Brady. La tennista nipponica, una ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE TESTUALE di Jennifer Brady-Naomi Osaka, sfida valida per la finale degli Australian Open 2021. Partita inedit ...