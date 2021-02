Napoli, ultimo giorno in giallo: transenne sul lungomare contro gli assembramenti – Il video (Di sabato 20 febbraio 2021) Da domani, domenica 21 febbraio, la Campania passerà in zona arancione ed entreranno in vigore misure più restrittive dopo l’aumento dei contagi da Coronavirus. Nell’ultima settimana il numero di nuovi casi di positività nella regione è aumentato del 4,3%, il tasso di positività all’8,19% e l’indice Rt ha raggiunto quota 1,16. «Un quadro preoccupante», ha commentato il governatore campano Vincenzo De Luca. L’ipotesi di una stretta alle misure anti-contagio a livello nazionale è al centro della conferenza Stato-Regioni odierna. De Luca punta il dito contro gli assembramenti, definendoli «scene da brividi», una cui deriva «potrebbe portare alla zona rossa». E proprio per limitare gli assembramenti sul lungomare di Napoli, nell’ultimo giorno di zona gialla, è ... Leggi su open.online (Di sabato 20 febbraio 2021) Da domani, domenica 21 febbraio, la Campania passerà in zona arancione ed entreranno in vigore misure più restrittive dopo l’aumento dei contagi da Coronavirus. Nell’ultima settimana il numero di nuovi casi di positività nella regione è aumentato del 4,3%, il tasso di positività all’8,19% e l’indice Rt ha raggiunto quota 1,16. «Un quadro preoccupante», ha commentato il governatore campano Vincenzo De Luca. L’ipotesi di una stretta alle misure anti-contagio a livello nazionale è al centro della conferenza Stato-Regioni odierna. De Luca punta il ditogli, definendoli «scene da brividi», una cui deriva «potrebbe portare alla zona rossa». E proprio per limitare glisuldi, nell’di zona gialla, è ...

