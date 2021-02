Lutto nel mondo del calcio | muore Mauro Bellugi

(Di sabato 20 febbraio 2021)si è spento a 71 anni. L’ex Inter aveva subito l’amputazione di entrambe le gambe a seguito di complicanze legate al Covid Addio a. Il difensore nato a Buonconvento il 7 febbraio 1950 si è spento questa mattina a Milano. Aveva da poco compiuto il settantunesimo anno di età. Il forte difensore ex Inter, Bologna, Napoli e Pistoiese aveva subito l’amputazione di entrambe le gambe a seguito di complicazioni imputate al Covid-19. La storia diè commovente, numerosi i messaggi di cordoglio ricevuti su Twitter. “Il Covid ha aggravato una mia malattia del sangue preesistente. Io non ho voglia di morire” diceva in un’intervista a seguito del terribile problema che lo aveva afflitto. Il 4 novembre scorsoveniva ricoverato perché positivo al ...

SkySport : ULTIM'ORA Lutto nel mondo del calcio, morto Mauro Bellugi L'ex calciatore di Inter e Bologna aveva 71 anni #SkySport #Bellugi - Radio1Rai : ??Lutto nel mondo dell'arte per la scomparsa dello scultore Arturo di #Modica. Autore del celebre 'Toro di Wall Stre… - SkySport : Lutto nel calcio, è morto Mauro Bellugi: aveva 71 anni - AbileDisabile : @Milestemplaris Spero nel lutto al braccio nel derby di domani. Gran personaggio, grande interista. Mancherà. - Alex_Zonghetti : RT @sportface2016: +++Lutto nel mondo del calcio: a 71 anni è morto Mauro #Bellugi+++ -

Ultime Notizie dalla rete : Lutto nel

Il Messaggero

mondo del calcio. E' scomparso a Milano Mauro Bellugi . L'ex difensore di Inter, Bologna e Napoli, a cui erano state amputate le gambe in seguito a complicazioni del Covid, è morto a 71 ...mondo del calcio: a 71 anni è morto Mauro Bellugi , ex difensore dell'Inter che di recente aveva subito l'amputazione delle gambe dopo essere stato colpito dal Covid . Bellugi, oltre alla ...Lutto nel mondo del calcio. È scomparso a Milano Mauro Bellugi. L'ex difensore di Inter, Bologna e Napoli, a cui erano state amputate le gambe in seguito a complicazioni ...Lutto nel mondo del calcio, è morto Mauro Bellugi. Aveva subito l'amputazione delle gambe a cause di complicanze legate al Covid.